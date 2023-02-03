Мир 03 февраля 2023, 00:28 Россия не намерена возвращаться в Совет Европы — замглавы МИД Грушко Замглавы МИД Грушко: Россия не намерена возвращаться в Совет Европы Pxhere

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России нет никакого смысла возвращаться в Совет Европы, заявил заместитель главы МИД страны Александр Грушко. В интервью «Парламентской газете» он отметил, что эта организация перестала быть нацеленной на достижение единства европейских народов.

Грушко напомнил, что Совет Европы создавался для достижения большего единства европейских народов. Это записано в первой главе Устава объединения.

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«Усилиями Запада он (Совет Европы — прим. ред.) превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — ответил Грушко на вопрос о возможности возвращения России в организацию.

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Лозунг Совета Европы «Мы разные — мы равные», как отметил замминистра МИД России, теперь воспринимается в европейских столицах как непозволительное вольнодумство.

Глава российского МИД Сергей Лавров в январе отмечал, что прекращение действия конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией не означает, что Россия прекратит свою борьбу в этом вопросе. Как заметил министр, есть международные соглашения, для которых стране не нужно оставаться членом организации.