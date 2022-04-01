У российской экономики есть достаточный запас прочности, поэтому страна не будет просить Евросоюз отменить наложенные раннее санкции. Об этом РИА «Новости» заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец.

«У России есть запас прочности, поэтому просить об отмене санкционных ограничений мы не будем. Свет не сошелся клином на Евросоюзе, они не являются центром Вселенной», — заявил он.

Дипломат отметил, что Евросоюз в скором времени осознает, что открытое экономическое противостояние с Россией вредит ему самому.

«Жители Европы готовы оплачивать расходы на убийство мирных людей на Украине? Я так не думаю», — заключил Кобринец.

Ранее руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что некоторые европейские страны уже устали от введенных антироссийских санкций.