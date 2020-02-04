Такое заявление Помпео сделал на одной из встрече в Киеве в рамках дипломатической поездки на Украину 31 января.

По данным портала, в ходе встречи с госсекретарем США крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать Крым в поле зрения внешней политики Штатов, и попросила о помощи с организацией конференции на тему полуострова в Вашингтоне.

Но, по словам источников портала, уже по выражению лица Помпео было понятно его прохладное отношение к этой теме.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», — приводит портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

Майк Помпео находился с визитом на Украине в конце января, в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский госсекретарь встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами украинских МИД и Минобороны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после проведения референдума на полуострове и госпереворота на Украине. Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией.