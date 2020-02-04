    04 февраля 2020, 23:41

    «Россия не из тех, у кого что-то можно забрать» — Помпео заявил о потере Украиной Крыма

    Валерия Шафирко

    Госсекретарь США Майк Помпео считает Крым окончательно потерянным для Украины. Об этом сообщил портал «Новое время» со ссылкой на источник.

    Такое заявление Помпео сделал на одной из встрече в Киеве в рамках дипломатической поездки на Украину 31 января.

    По данным портала, в ходе встречи с госсекретарем США крымско-татарская активистка Эмина Джапарова призвала его держать Крым в поле зрения внешней политики Штатов, и попросила о помощи с организацией конференции на тему полуострова в Вашингтоне.

    Но, по словам источников портала, уже по выражению лица Помпео было понятно его прохладное отношение к этой теме.

    «Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», — приводит портал слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

    Майк Помпео находился с визитом на Украине в конце января, в рамках турне по странам постсоветского пространства. В Киеве американский госсекретарь встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами украинских МИД и Минобороны.

    Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после проведения референдума на полуострове и госпереворота на Украине. Киев продолжает считать Крым своей «временно оккупированной» территорией.