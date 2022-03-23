Россия не исключила жесткого ответа на высылку Польшей 45 российских дипломатов

Приняв решение о высылке 45 российских дипломатов, Польша, тем самым, демонстрирует русоненавистническую политику. Однако обратный жетский ответ нашей страны не заставит себя ждать. Об этом в беседе с RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Это, конечно, проявление русоненавистнической политики, которую Польша проводит во все годы своего независимого существования в отношении России. У поляков глубинная ненависть к России, и как только появляется возможность это продемонстрировать, они это демонстрируют», — сообщил он.

По словам сенатора, Россия вполне может ответить на действия польских властей. Отношения между двумя странами могут свестись к нулю, либо же к полному разрыву, добавил Цеков.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.