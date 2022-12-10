Мир 10 декабря 2022, 07:58 Россия не исключила возобновление авиасообщения с Грузией МИД России сообщил о возможном возобновлении прямого авиасообщения с Грузией РИА «Новости»

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Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией, а также ввести визовую либерализацию в отношении граждан этой страны. Об этом директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил ТАСС.

«В случае формирования нужных для этого предпосылок — условия в Тбилиси хорошо известны — не исключаем принятия решений на этот счет», — отметил он.

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Дипломат обратил внимание, что прогноз экономического роста Грузии в 2022 году показал положительную динамику благодаря доходам от въездного туризма, финансовых операций и торговли с Россией.

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Указ президента России Владимира Путина запретил российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года совершать воздушные перевозки в Грузию. Приостановка полетов стала реакцией на антироссийский митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

В среду, 7 декабря, стало известно, что Грузия отказалась оказывать военную помощь Украине.