Россия не станет терпеть, если Украина и Запад пойдут на провокацию в Донбассе и будут атаковать россиян. Об этом заявил глава российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Все четко было выяснено, сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ все это прозвучало», — сказал Гаврилов. Его процитировал RT.

Посол также добавил, что «грозить» просто так Россия не собирается, страна будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

МИД Украины до этого заявил, что Россия рассматривает в качестве потенциального президента Украины пять местных политиков, с которыми поддерживает постоянную связь. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новая информация дает представление о том, на что готова Россия, чтобы подорвать ситуацию на Украине.

В МИД России отреагировали на заявление британского внешнеполитического ведомства. Эту информацию в российском министерстве назвали дезинформацией и очередным подтверждением того, что именно страны НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины.