Американский лидер Джо Байден собирается выделить на военный бюджет на семь миллиардов долларов меньше, чем это планировал сделать бывший президент США Дональд Трамп. Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что это никак не скажется на ситуации в мире.

«Сегодня напряженность со стороны США и их союзников заключается не только в увеличении военного бюджета, но в той агрессивной политике по отношению к нашей стране и к ряду других государств, вмешательстве во внутренние дела. Военный бюджет США превышает военный бюджет России в 30 раз», — заявил Швыткин.

Он добавил, что происходящее сокращение довольно минимальное. Вместе с тем, по словам депутата, наращивание финансирование оборонно-промышленного комлекса все еще огромно. Швыткин заключил, что не стал бы считать это серьезным улучшением ситуации, а также заверил, что Россия не будет вслед за Америкой принимать аналогичных мер по сокращению финансирования.