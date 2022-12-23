Мир 23 декабря 2022, 03:47 Россия не будет обсуждать гарантии безопасности, пока на Украине остаются инструкторы НАТО — МИД МИД РФ: вопрос гарантий безопасности закрыт, пока на Украине остаются инструкторы НАТО РИА «Новости»

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Россия не станет вести серьезных переговоров с Украиной о гарантиях безопасности, пока на ее территории находятся наемники и инструкторы НАТО. Об этом заявил в разговоре с ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие, наемники и инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности», — сказал он.

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По словам дипломата, сейчас мяч находится на американской стороне. Он напомнил, что год назад Россия пыталась договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности. Тогда подготовили два проекта юридически обязывающих документов, но согласия так и не получили.

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Теперь выяснилось, что Запад и не собирался урегулировать ситуацию, а Минские соглашения использовали для оттягивания времени и подготовки ВСУ к захвату и уничтожению Донбасса. Как отметил Дарчиев, спецоперация стала вынужденной мерой. Она позволила не допустить фактического геноцида русских на бывших территориях Украины.