    15 января 2020, 16:06

    Россия не боится санкций из-за С-400 для Ирака и готова им противостоять — замглавы МИД РФ

    Ирина Нагайникова

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал вероятность введения новых санкций США из-за покупки Ираком зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил ТАСС.

    По словам замминистра, Соединенные Штаты угрожают санкциями любому, кто осмелится развивать военно-техническое сотрудничество.

    «Это не новость, а отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение экономических конкурентов, которые предлагают партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей. Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять», — процитировал Рябкова сайт RT.

    Политик заявил, что США готовы прибегнуть к любым методам воздействия, чтобы навязать свою линию, сообщил портал «Утро.ру». Методы американской стороны, по его словам, «далеко не всех устраивают и представляются противоправными и незаконными».