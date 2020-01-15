По словам замминистра, Соединенные Штаты угрожают санкциями любому, кто осмелится развивать военно-техническое сотрудничество.

«Это не новость, а отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение экономических конкурентов, которые предлагают партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей. Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять», — процитировал Рябкова сайт RT.

Политик заявил, что США готовы прибегнуть к любым методам воздействия, чтобы навязать свою линию, сообщил портал «Утро.ру». Методы американской стороны, по его словам, «далеко не всех устраивают и представляются противоправными и незаконными».