Мир 02 августа 2023, 12:27 Россия назвала выходом из кризиса в Нигере национальный диалог Представитель МИД Захарова: угроза применения силы в Нигере усугубит конфликт РИА «Новости»

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Силовое решение политического кризиса в Нигере не приведет к разрешению, а будет способствовать дальнейшей деградации обстановки. Выходом из ситуации должен стать национальный диалог противоборствующих сторон. С таким заявлением во время брифинга выступила официальный представитель Министерства иностранных дел и Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия внимательно следит за развитием ситуации в африканской стране и выступает за мирное разрешение кризиса путем диалога.

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«Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране. Полагаем неотложной задачей организацию национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что угрозы применения силы со стороны внешних сил в сложившихся условиях не помогут урегулировать ситуацию и снизить напряженность.

Бойцы гвардии президента Нигера в конце прошлой недели объявили об отстранении от власти действующего главу государства Мохамеда Базума. Лидер повстанцев Абдурахман Чиани стал руководителем переходного правительства. Государственный переворот поддержали военные.

Произошедшее вызвало реакцию Совета глав государств и правительств Экономического сообщества Западноафриканских государств (ЭКОВАС). Организация выдвинула ультиматум вернуть Базуму на пост президента, в противном случае границы Нигера останутся закрытыми, а для разрешения кризиса применят силу.

За Нигер вступились Буркина-Фасо и Мали. В совместном заявлении правительства двух стран заявили, что станут рассматривать внешнее вмешательство в дела независимой страны объявлением войны. В среду, 2 августа, власти Нигера сообщили об открытии границ с Алжиром, Ливией, Чадом и Буркина-Фасо, закрытых на время государственного переворота.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель объявил об эвакуации находящихся в Нигере граждан стран членов — блока на фоне кризиса.