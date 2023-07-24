Мир 24 июля 2023, 11:58 Россия назвала внесение главы разведки Сербии в черный список США знаком слабости СВР назвала санкции США против директора разведки Вулина жестом слабости и растерянности Unsplash

Читать 360tv в

США наложили санкции на директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина. Пресс-бюро Службы внешней разведки России назвало это попыткой вмешаться в дела другой страны, признаком слабости и растерянности. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства», — заявили в российской разведке.

Реклама

Внесение Александра Вулина в черный список назвали знаком качества для преследующих интересы своей страны политиков. Сербия, по словам СВР, отказалась вписываться в навязанный Белым домом миропорядок и попала под действие «безумного санкционного катка».

Санкции США в целом назвали противоправными и нарушающими нормы международного права. Российская разведка заявила, что Штаты попытались с их помощью запугать своих геополитических противников. Однако рестрикции, по мнению службы, стали жестом слабости и растерянности, а не силы.

В 2022 году Александр Вулин встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заявил, что Сербия не присоединится к антироссийской истерии.