Россия назвала условия возвращения к диалогу о зерновой сделке | 360°

Мир 30 октября 2022, 20:04 Россия назвала условия возвращения к диалогу о зерновой сделке Представитель МИД: Россия вернется к диалогу по зерновой сделке после Совбеза ООН РИА "Новости"

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Вопрос участия России в зерновой сделке можно обсуждать только после раскрытия всех обстоятельств нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН по сложившейся ситуации. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что украинские военные своими действиями нарушили все ранее достигнутые договоренности. Поэтому пока вопрос о дальнейших шагах России по зерновой сделке не стоит.

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«Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН. Будет обсуждаться эта проблема», — заявил Руденко.

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Дипломат добавил, что только после выполнения этих условий можно говорить о дальнейших шагах. Также Руденко подчеркнул, что в ближайшее время Россия вступит в диалог с Турцией и ООН по продуктовому соглашению.

Украинские военные запустили воздушные и подводные беспилотники для атаки на корабли Черноморского флота России. Как отметили в Минобороны, дроны воспользовались гуманитарным коридором, предназначенным для проходов сухогрузов с зерном из порта Одессы.

В Министерстве иностранных дел заявили, что теперь гарантий безопасности проходов гражданских судов Россия дать не может. В этой связи она приостанавливает свое участие в зерновой сделке на неопределенный срок.