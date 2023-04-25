Мир 25 апреля 2023, 20:52 Россия назвала условия для переговоров с США по стратегической стабильности МИД: Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности на основе паритета Pxhere

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Россия готова пойти на диалог с Соединенными Штатам по стратегической стабильности строго на основе паритета. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По его словам, желания договариваться с американской стороны не видно. Также США не стремятся возобновлять диалог по стратегической стабильности.

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Дипломат уточнил, что Штаты спохватились по вопросу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только тогда, когда России приостановила в нем свое участие. Однако нужно было раньше думать, подчеркнул он.

«Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они. Мы можем вступить [в диалог], но строго на паритетной основе, на базе гарантированного стопроцентного учета и продвижения наших интересов. Никак иначе», — добавил Рябков.

Глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков заявлял, что выработка документа на замену ДСНВ пока невозможна из-за общей геополитической ситуации, сообщили «Известия».