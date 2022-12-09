Мир 09 декабря 2022, 16:49 Россия назвала условие для возвращения к диалогу с США о гарантиях безопасности Замглавы МИД Рябков назвал здравомыслие США условием для диалога о гарантиях безопасности РИА «Новости»

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Россия готова к переговорам с США о гарантиях безопасности, если американские политики проявят здравомыслие, которого пока нет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что пока США не готовы к проведению подобных переговоров. Но Россия вернется к ним, если увидит нотки здравомыслия в действиях американских политиков.

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«Если по каким-то причинам в этой позиции начнут появляться нотки, оттенки здравомыслия, начнет проявляться некое желание Вашингтона, ну, если не вновь в ту воду вступить, то по крайне мере вспомнить, какая температура той воды была, когда они в нее вступали, — мы будем готовы», — заявил Рябков.

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Заместитель главы МИД отметил, что отношения между двумя странами уже находятся на чрезвычайно низком уровне из-за антироссийских настроений американских политиков. По словам Рябкова, США видят в России врага, против которого они готовы использовать весь арсенал доступных им средств.