Россия назвала провальными попытки Запада испортить ее отношения с КНР

Попытки Запада испортить отношения России и КНР обречены на провал, заявил заместитель главы МИД России Игорь Моргулов 1 июня на международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Об этом написал ТАСС.

«Очевидно, что линия на раскол российско-китайских отношений заведомо обречена на провал», — заметил Моргулов.

По его мнению, переориентация части внешнеэкономических связей на восток позволит значительно нарастить годовой товарооборот России и Китая. По мнению замглавы МИД, к концу 2022 года показатель может достигнуть 200 миллиардов долларов.

«Мы, совершенно очевидно, сможем раньше [срока] поставленной нашим лидерами задачи достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов. <…> Не исключено, что уже и к концу этого года», — добавил Игорь Моргулов.

Только с начала января по март 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 28,7% и достиг 38,17 миллиарда долларов.