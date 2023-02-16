Мир 16 февраля 2023, 06:04 Россия назвала подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма Россия квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма Pxhere

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Россия квалифицирует взрывы на «Северных потоках» как акт международного терроризма. Об этом сказано в комментарии пресс-секретаря посольства России в США Игоря Гиренко, текст которого опубликован в Telegram-канале диппредставительства.

«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования», — говорится в сообщении.

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В нем указано, что Россия не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергетической инфраструктуры.

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«Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — отметил Гиренко.

Соединенным Штатам же посоветовали перейти от пустых обвинений в адрес России к делу, и хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к произошедшему.

Американский журналист Сеймур Херш ранее написал материал о взрывах на газовых магистралях. Он обвинил ведущие американские СМИ и власти страны в замалчивании результатов расследования подрыва «Северных потоков». Журналист также предположил, что именно заставило американского лидера Джо Байдена решиться на подрыв.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отверг эти обвинения. По его словам, Штаты оставляют расследование государствам, в чьей юрисдикции все произошло.