Мир 22 июня 2023, 17:26 Россия назвала ошибкой с последствиями ввод войск НАТО на Украину Замглавы МИД Рябков призвал США подумать о последствиях ввода войск НАТО на Украину РИА «Новости»

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Ввод войск НАТО на Украину станет исторической ошибкой, которая приведет к долговременным последствиям. Как сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала RT, такое предупреждение Россия направила США.

Дипломат подчеркнул, что именно американские чиновники принимают все главные решения по шагам Североатлантического альянса.

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«Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине», — заявил Рябков.

Заместитель министра добавил, что вне зависимости от того, кто выступает с подобными угрозами бывшие или действующие чиновники западных стран, — все они выполняют решения США.

С заявлением о готовности входящих в НАТО Польши и стран Балтии ввести войска на территорию Украины выступил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Расмуссен. Он заявил, что на такой шаг государства пойдут, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит реальных гарантий безопасности.

Его заявление опроверг начальник военного штаба Евросоюза Эрве Блежан. Он подчеркнул, ввод сухопутных войск НАТО на Украину невозможен, так как это вовлечет альянс в прямой конфликт с Россией, чего объединение европейских стран старается избегать.