Россия назвала НАТО контрмеры для защиты своей безопасности

Россия обозначила НАТО контрмеры, которые она примет в случае угрозы своей безопасности. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

«У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее Грушко заявил, что Россия не позволит никому диктовать состав своего присутствия при НАТО. Он также призвал формировать позитивную повестку дня и искать области сотрудничества.

С 1 ноября РФ приостановила работу своего представительства при НАТО. В тот же день в Москве прекратила работу Военная миссия связи НАТО. Теперь, чтобы контактировать со страной, альянс должен обращаться к послу России в Бельгии. Кроме того, прекратиться работа информбюро НАТО в Москве.

Во время заседания Совета Россия — НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Россия заинтересованы в возобновлении работы своих представительств в Москве и Брюсселе.