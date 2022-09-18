Россия настоит на запуске арбитража против США из-за проблем с выдачей виз | 360°

Мир 18 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Россия настоит на запуске арбитража против США из-за проблем с выдачей виз Полянский: Россия будет настаивать на запуске ООН арбитража против США из-за виз РИА Новости

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Российская сторона будет настаивать на запуске в ООН арбитража против США, из-за которых дипломаты столкнулись с проблемами при получении виз. Об этом первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский сообщил РИА «Новости».

Полянский напомнил, что все «ограниченные сроки», которые Генассамблея установила с целью устранения проблем, давно прошли. Генсек ООН Антониу Гутерриш до сих пор не запустил арбитражную процедуру.

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Именно глава международной организации, подчеркнул дипломат, выступает гарантом Соглашения о центральных учреждениях ООН. Документ предусматривает оперативную выдачу виз всем, кто направляется на мероприятия по ее линии.

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«Мандат на это от Генассамблеи у него есть. Продолжим настаивать на его выполнении», — сказал Полянский.

Он добавил, что США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны выполнять это соглашение вне зависимости от отношений с государствами, которые запрашивают визу. Однако Соединенные Штаты постоянно нарушают свои обязательства.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее сообщила, что американские представители обсуждают с Россией возможность упрощения выдачи виз россиянам. При этом она заверила, что белый дом не намерен брать пример с Европы и запрещать выдачу виз гражданам РФ.

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