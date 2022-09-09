Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку» | 360°

Мир 09 сентября 2022, 06:16 Поделиться Telegram

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Viber Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку» Власти России обсуждают поддержку Белоруссии закупками топлива на 60 млрд рублей в год РИА «Новости»

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Минфин и Минэнерго обсуждают план поддержки нефтяной промышленности Белоруссии через закупку топлива, которое раньше поставляли Украине. Об этом сообщил «Коммерсант».

В последние годы в Россию импортировали минимальное количество белорусского топлива. Зато Белоруссия закрывала большую часть потребностей Украины, поставляя 45% совокупного импорта бензина и 37% импорта дизтоплива, или 1,04 и 2,97 миллиона тонн соответственно.

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Белорусские НПЗ столкнулись с проблемой сбыта, в том числе из-за санкций. Россия намерена поддержать их, увеличив собственные закупки. Проблема только в том, что российские НПЗ, в отличие от белорусских, получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок.

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«Поставки в Россию без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся. Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет», — объяснили источники газеты.

Они предположили, что для этого внесут поправки в Налоговый кодекс России или оформят субсидии для Белоруссии через трейдинговую компанию, зарегистрированную в России. Если их распространят на весь объем прежнего экспорта Белоруссии на Украину, объем поддержки может составить более 60 миллиардов рублей ежегодно.

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