Мир 02 февраля 2023, 14:34 Россия нашла поставщиков импортных товаров и обезвредила санкции NYT: союзники обеспечили Россию товарами и сорвали планы Запада РИА «Новости»

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Дружественные страны помогли России свести к минимуму влияние санкций и обеспечить себя товарами, которых Запад хотел ее лишить. Экономика страны осталась устойчивой, рассказала газета The New York Times.

«Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. <…> Россия обходит западные наказания с помощью друзей», — заявил автор статьи.

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Летом 2022 года Армения закупила в 10 раз больше смартфонов, чем обычно, и так же многократно увеличила экспорт этой техники в Россию. Похожую ситуацию с закупками стиральных машин, компьютерных чипов и других товаров заметили в азиатских странах. Запад ввел санкции и ограничил поставки в Россию, но Турция, Китай, Белоруссия, Казахстан и Киргизия помогли ей обойти запреты.

Многие страны не стали сворачивать бизнес. Только менее 9% компаний, базирующихся в Евросоюзе и странах G7, продали свои дочерние подразделения в России. Западные страны с трудом сократили зависимость от энергоресурсов и других основных товаров, а Центробанку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках.

Международный валютный фонд спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в этом году вместо сокращения на 2,3%. Издание назвало это доказательством неэффективности санкций.