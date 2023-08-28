Мир 28 августа 2023, 19:42 Россия нашла новых союзников в мире при помощи «дипломатии памяти» Asia Times: Россия укрепила позиции в мире при поддержке Глобального Юга РИА «Новости»

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Грамотное выстраивание отношений России со странами Глобального Юга, куда входят государства Африки и Латинской Америки, укрепили ее позиции на мировой арене. На это указали в материале газеты The Asia Times.

Авторы отметили, что заявления России, что она ведет борьбу со странами Запада и неоколониализмом, встретили большое количество сторонников среди африканских стран. По словам наблюдателей, речь идет о возвращении «глобальной России» через экономическое и политическое влияние.

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Кроме того, Россия использует «дипломатию памяти» — использование общих позитивных воспоминаний. В частности, речь идет о победе во Второй мировой войне, а также вкладе Советского Союза в деколонизацию Африки и дальнейшей поддержке стран континента.

При этом государства Глобального Юга также выигрывают от сотрудничества с Россией. Наличие такого партнера откроет для них больше возможностей для переговоров на международной арене и достижения собственных политических целей.

В качестве примера авторы привели усиление БРИКС за счет включения туда шести новых стран-участниц. Кроме того, государства Африки и Латинской Америки всегда с особым недоверием относились к политике США и Евросоюза.

Украина тоже не оставляет попыток склонить страны Глобального Юга на свою сторону, увеличивая число посольств в африканских странах. Но пока государству нечего предложить своим потенциальным партнерам. Об укреплении экономического сотрудничества речи сейчас не идет, а в политическом вопросе место уже заняла Россия.