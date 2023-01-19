19 января 2023, 15:26
Россия нашла, как поставлять нефть в обход санкций — Bloomberg
Bloomberg: нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру
Нефть из России в Сингапуре смешивают с сырьем из других источников, а потом перепродают в обход антироссийских санкций. Об этом написало агентство Bloomberg.
По данным агентства, спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре сильно увеличился в последнее время. Дешевое сырье из России выгодно мешать с поставками из других мест. Также это помогает скрыть информацию о происхождении грузов.
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Власти Сингапура не запрещали импортировать нефть и нефтепродукты из РФ. При этом финансовым организациям страны нельзя официально иметь дело с российскими компаниями или товарами.
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Сведения судоходной компании Vortexa Ltd. говорят о том, что сингапурские терминалы в последнем месяце 2022 года приняли в два раза больше российских мазута и нафты, по сравнению с 2021 годом. Сингапур получил более 2,5 миллиона баррелей нафты, это почти в 40 раз больше прошлогоднего объема.
Агентство уточнило, что Объединенные Арабские Эмираты имеют право смешивать, заново упаковывать и реэкспортировать российскую нефть по всему миру. Европейское эмбарго и потолок цен на топливо из РФ вступит в силу уже 5 февраля 2023 года.
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