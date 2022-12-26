Мир 26 декабря 2022, 08:38 Россия нарастит экспорт нефти по итогам года на 7,5% Вице-премьер Новак: Россия по итогам 2022 года увеличит экспорт нефти до 242 млн тонн РИА «Новости»

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Российские производители, несмотря на санкции, увеличат к концу 2022 года экспорт нефти на 7,5% — до 242 миллионов тонн. В целом добычу нарастят до 535 миллионов тонн, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

Он привел предварительные данные Минэнерго России. Объемы первичной переработки нефти сократят по сравнению с прошлым годом на 2,9%, до 272 миллионов тонн. Несмотря на это, производство автомобильного бензина увеличат на 4,2%, до 42,5 миллиона тонн, а дизтоплива — на 5,9%, до 85 миллионов тонн. Объем добытой нефти возрастет на 2%, до 535 миллионов тонн, как и поставленной за границу.

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«Экспорт вырастет на 7,5% — до 242 миллионов тонн», — сказал Новак.

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Правительство, по его словам, просчитало разные сценарии развития событий после введения эмбарго на российскую нефть и в случае необходимости заменит часть поставок продуктов нефтепереработки дополнительными объемами экспорта нефти. Собеседник агентства предупредил, что некоторые страны Евросоюза могут сделать исключения из запрета, как произошло, например, в случае с нефтью — под санкции не попали поставки по трубопроводам.