Мир 11 марта 2024, 07:50 Россия нарастила вывоз сжиженного газа Kpler: экспорт сжиженного природного газа из России вырос на 2,8% в феврале РИА «Новости»

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Суммарный объем экспорта сжиженного природного газа из России увеличился на 2,8% по итогам февраля в сравнение с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Kpler.

Основной объем поставок пришелся на страны Азии и Европейского союза, которые получили 1,1 и 1,59 миллиона тонн сырья соответственно.

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В течение февраля поставки с «Ямал СПГ» увеличились на 1,3% и достигли отметки в 1,69 миллиона тонн. С заводов «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк» на мировой рынок отправили 0,2 миллиона тонн, что меньше на 3,3% по сравнению с данными февраля 2023 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕС рассматривает полный отказ от получения российского газа через территорию Украины. По его словам, сейчас этот объем находится на уровне 15 миллиардов кубометров в год, сырье получают в основном Чехия, Словакия, Австрия и Италия.