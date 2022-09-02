Мир 02 сентября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

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Viber Россия нарастила объем поставок зерна в страны Ближнего Востока

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Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщил об увеличении поставок зерна в страны Ближнего Востока. Об этом написало РИА “Новости”.

Кинщак уточнил, что западные санкции, введенные в отношении России из-за спецоперации, не смогли нарушить логистику поставок зерна в страны Ближнего Востока, сообщило АБН.

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Экспорт пшеницы в Египет с января по июль этого года составил 1 908 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года экспортировать удалось 2719 тысяч тонн. По словам сотрудника МИД, сейчас темпы поставок сравнялись с предыдущим годом и даже выросли.

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