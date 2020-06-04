Россия направит в Красный Крест 500 тысяч швейцарских франков для борьбы с коронавирусом

Информация об этом появилась в официальном аккаунте МИД в Twittеr. В сообщении говорится, что Россия «высоко оценивает вклад Международного Комитета Красного Креста в борьбу с пандемией, в особенности там, где ослабленные системы здравоохранения не готовы к наплыву пациентов».