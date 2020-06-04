Россия направит в Красный Крест 500 тысяч швейцарских франков для борьбы с коронавирусом
Россия перечислит в Международный комитет Красного Креста (МККК) 500 тысяч швейцарских франков на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
Информация об этом появилась в официальном аккаунте МИД в Twittеr. В сообщении говорится, что Россия «высоко оценивает вклад Международного Комитета Красного Креста в борьбу с пандемией, в особенности там, где ослабленные системы здравоохранения не готовы к наплыву пациентов».