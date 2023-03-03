Мир 03 марта 2023, 02:18 Россия направит генсеку ООН данные об атаке диверсантов в Брянской области Захарова: Россия направит генсеку ООН сведения об атаке ДРГ в Брянской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Постпредство России при ООН направит в офис генсека организации информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области. Это произойдет в ближайшее время, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Постпредство России при ООН в ближайшее время направит информацию, хотя весь мир уже облетели официальные заявления Кремля, ФСБ, местных властей», — написала она.

Реклама

Захарова высказалась также о заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррикаю. Он отмечал, что международная организация не может проверить данные о нападении диверсантов под Брянском. Она напомнила, что Дюжаррик не отказывался комментировать ситуацию в Буче. Но тогда вместо изучения фактов он выражал озабоченность действиями российской стороны.

Украинские диверсанты 2 марта проникли на территорию Брянской области. Они обстреляли население двух приграничных сел, в результате чего погибли два человека и был ранен 10-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в село Любечане в Брянской области, куда утром 2 марта проникли украинские диверсанты. Ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов.