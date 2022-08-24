Россия направила в МИД Латвии ноту протеста из-за сноса памятника освободителям Риги

Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника воинам-освободителям Риги. Об этом дипмиссия РФ сообщила в своем Telegram-канале.

«Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры», — сказано в сообщении.

Ведомство также потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и репрессии.

Мемориал в честь воинов Советской армии установили в 1985 году. Он включал в себя 79-метровую колонну с золотыми пятиконечными звездами наверху, а также скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей.

Работы по сносу памятника в парке Победы начались 23 августа. К вечеру рабочие снесли все три скульптуры советских солдат-освободителей. Планируется, что снос завершат до 15 ноября, на эти цели выделят порядка 2,1 миллиона евро.

Ранее посол России в Латвии Михаил Ванин сообщил, что гражданам страны, которых задержали в ходе протестов у памятника освободителям Риги, начали выдавать российские визы. Так эти люди, в случае необходимости, смогут покинуть страну, пропагандирующую фашизм, разжигающую расовую ненависть и способствующую распространению терроризма, и найти убежище в России.