Россия направила очередную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

«Колонна покинула территорию Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов», — рассказали в пресс-службе.

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Грузовики двигаются к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». Там представители МЧС пройдут все необходимые таможенные процедуры, предусмотренные международным законом по доставке гуманитарных грузов.

В четверг, 21 ноября, жителям Луганска и Донецка привезли более 370 тонн детских молочных смесей и консервов. Россия помогает Донбассу с августа 2014 года. С того времени около 100 автоколонн МЧС привезли на юго-восток Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов: продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.