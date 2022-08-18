Россия направила ноту протеста Эстонии в связи с демонтажем памятника советским воинам

Россия отправила Эстонии ноту протеста после демонтажа танка-памятника Т-34, установленного в память о подвиге советских воинов в Нарве. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Передали соответствующую протестную ногу в МИД Эстонии», — заявил он.

Танк-памятник в Нарве демонтировали днем 16 августа. На месте событий местные жители устроили стихийный протестный митинг, принесли свечи и цветы.

Демонтированную боевую машину перевезли в Эстонский военный музей в населенном пункте Виймси. В дальнейшем ее сделают частью исторической экспозиции, посвященной Второй мировой войне.

Губернатор Курской области Роман Старовойт писал в соцсети, что регион готов забрать танк Т-34 в Россию, чтобы он занял почетное и по-настоящему достойное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги.

Старовойт добавил, что расходы по транспортировке танка субъект РФ возьмет на себя, а взамен готов предложить Эстонии товары курского производства, теплые вещи или дрова.