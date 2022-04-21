Россия направила Германии ноту протеста об осквернении советских памятников

Российское посольство в Германии направило в МИД страны ноту протеста из-за осквернения советских мемориалов и захоронений. Сообщение об этом появилось на сайте дипломатического ведомства.

«Незамедлительно проинформировали об инцидентах германские правоохранительные органы. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атак вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности», — отметили дипломаты.

Подобные эксцессы в последнее время стали учащаться, отметили в посольстве и призвали принять меры для предотвращения аналогичных происшествий.

«Рассматриваем эти подлые акции как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», — подчеркнули в диппредставительстве.

В Германии от русофобии страдают не только памятники, но и люди. В полицейском департаменте находятся на рассмотрении более 200 дел против русскоговорящих жителей страны. Среди них есть случаи насильственных действий.