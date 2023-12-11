Мир 11 декабря 2023, 09:27 Россия направила еще более 17 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа Самолет МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для сектора Газа

Читать 360tv в

Авиация МЧС России доставит еще 17,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Самолет вылетел в египетский город Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.

В составе груза — продукты, медикаменты, одежда и одеяла. Представители Египетского общества Красного Полумесяца доставят помощь в сектор Газа.

Реклама

Это далеко не первый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда Россия передает гумпомощь для сектора Газа. К примеру, 5 ноября Ил-76 МЧС России доставил в Египет 60 тонн гумпомощи, пятью днями позже — еще 25 тонн, а 18 ноября — 30 тонн. Среди гуманитарного груза — как продукты и детское питание, так и средства личной гигиены, подушки и матрасы, одежда.

Второго декабря из Египта в сектор Газа через КПП «Рафах» въехали более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом.

Еще в середине ноября Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора, через который можно будет доставлять помощь в сектор Газа по морю.