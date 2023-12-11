11 декабря 2023, 09:27
Россия направила еще более 17 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа
Самолет МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для сектора Газа
Авиация МЧС России доставит еще 17,5 тонны гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Самолет вылетел в египетский город Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.
В составе груза — продукты, медикаменты, одежда и одеяла. Представители Египетского общества Красного Полумесяца доставят помощь в сектор Газа.
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Это далеко не первый раз с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда Россия передает гумпомощь для сектора Газа. К примеру, 5 ноября Ил-76 МЧС России доставил в Египет 60 тонн гумпомощи, пятью днями позже — еще 25 тонн, а 18 ноября — 30 тонн. Среди гуманитарного груза — как продукты и детское питание, так и средства личной гигиены, подушки и матрасы, одежда.
Второго декабря из Египта в сектор Газа через КПП «Рафах» въехали более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом.
Еще в середине ноября Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора, через который можно будет доставлять помощь в сектор Газа по морю.
Авиация
МЧС РФ
Конфликт Израиля и Палестины
Палестина
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