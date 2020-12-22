Россия направила еще 300 инструкторов для обучения военных в Африку
Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что отправили в ЦАР людей для «оказания содействия» в укреплении обороноспособности республики, а также — в ответ на просьбу ее руководства.
«Соответствующее уведомление передано российской стороной в комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР», — уточнили в ведомстве.
Замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал РИА «Новости», что российские военные, которые направились в ЦАР, не участвуют в боевых действиях.
Правительство Центральноафриканской республики 19 декабря обвинило экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Такое заявление власти сделали на фоне заявления трех основных повстанческих группировок о том, что он объединят свои усилия против правительства перед выборами парламента и президента. Они должны пройти в стране 27 декабря.