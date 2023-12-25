Мир 25 декабря 2023, 03:23 Россия нанесла удар по НАТО — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Фримен: победы России привели к расколу в НАТО Unsplash

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Победы России и неудачи западных стран в украинском конфликте обернулись расколом в НАТО. С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта [на Украине]», — сказал Фриман.

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Он добавил, что российская сторона уничтожила «лучшее оружие» НАТО, что привело к дискредитации военных возможностей Североатлантического альянса. При этом добиться изоляции России на международной арене Западу так и не удалось. Большинство государств выступают против политики США и их союзников.

По словам Фримана, западные антироссийские санкции сделали экономику страны мощнее, а ослабить Россию так и не смогли.