Мир 24 мая 2023, 15:06 Россия намерена развивать партнерство с БРИКС по всем ключевым направлениям Патрушев: Россия поддерживает развитие отношений с БРИКС по всем направлениям РИА «Новости»

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Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества с БРИКС и намерена развивать его всем ключевым направлениям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом векторе движения он рассказал на встрече с коллегами по объединению, сообщил ТАСС.

«Поддерживаем дальнейшее продвижение стратегического партнерства „пятерки“ по всем ключевым направлениям», — подчеркнул Патрушев.

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По его словам, курирующие вопросы безопасности представители стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — могут провести новую встречу в июле.

«Рассчитываем, что предстоящая в июле встреча <…> послужит упрочнению всеобъемлющего пятистороннего партнерства», — отметил секретарь Совбеза.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил, что Россия будет активно развивать контакты со странами — членами БРИКС и ШОС в арктической сфере. По его словам, сейчас идет проработка ряда двусторонних проектов.