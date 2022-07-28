Россия не планирует покидать программу МКС до 2028 года, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу космического командования NASA Кэти Людерс. По ее словам, об этом NASA сообщили космически власти России.

«Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник, что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции, по крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — приводит агентство слова Людерс.

Россия официально заявила о выходе из проекта МКС в 2024 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, при этом он заверил, что российская сторона выполнит все взятые на себя обязательства перед партнерами.

Госдеп США назвал это заявление неожиданностью. NASA заявили, что не получали официального уведомления от Роскосмоса о том, что Россия покинет программу МКС в 2024 году.