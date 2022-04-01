Россия намерена добиваться расследования работы биолабораторий США на Украине

Заявления Пентагона о якобы мирной работе биологических лабораторий США на Украине не успокаивают, Россия намерена добиваться международного расследования этой преступной деятельности Вашингтона. Об этом постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил в интервью RT.

По его словам, высказываемые американской стороной оправдания, что исследования этих лабораторий носили мирный характер, не успокаивают людей, «не утративших способность к объективному восприятию вещей».

«Мы будем добиваться международного расследования этой преступной деятельности Пентагона на территории Украины», — отметил Шульгин.

В указанных лабораториях проводились исследования способов передачи опасных заболеваний людям через мышей и птиц, добавил постпред РФ при ОЗХО.

По его словам, есть ощущение, что «американцы сосредоточились на исследовании патогенов, которые имеют природные очаги как на территории Украины, так и России, чтобы замаскировать возможное применение этих патогенов, биологического оружия на самом деле, в виде вспышки естественных заболеваний». Это, как отметил Шульгин, «крайне тревожит».

Для расследования фактов деятельности биологических лабораторий на Украине Госдума РФ сформировала четыре рабочие группы.