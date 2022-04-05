Американское влияние на Ближнем Востоке «тает на глазах», место США там активно занимает Россия. К такому выводу пришли автору гонконгского издания Asia Times.

Издание отметило, что сложности в отношениях Вашингтона с Ближним Востоком наиболее серьезно проявились с началом спецоперации РФ на территории Украины. Несмотря на то, что региональные союзники единогласно поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую действия Москвы, минимальные санкции в ее отношении ввел только Израиль. Такой отказ союзников от реальной поддержки показывает не только нежелание стран противостоять усилившейся в регионе России, но и недовольство самим Вашингтоном.

По мнению издания, к такому результату привел ряд ошибок, допущенных США. В частности, действующий американский президент Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании 2020 года жестко выступил относительно Саудовской Аравии, объявив о намерении сделать эту страну «изгоем».

Также в течение ряда лет наблюдаются колебания в американо-израильских отношениях. В частности, усилия Байдена по восстановлению ядерной сделки с Ираном в сочетании с предупреждениями по поводу расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан осложнили отношения двух стран. Кроме того, выросшее влияние РФ на Сирию и Иран заставляет Израиль быть осторожным в обвинениях в адрес Кремля.

Кроме того, Байден прохладно отнесся к возможности восстановления отношений США с Египтом, очевидной стала деградация отношений между Вашингтоном и Анкарой. В результате, не предлагая своим союзникам в регионе ничего нового и позитивного, администрация США рискует наблюдать, как страны начнут открытый дрейф в сторону России, все больше отдаляясь от американского политического берега, резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена отомстить президенту США Джо Байдену за недружественное отношение к стране. Потому королевство сделало выбор в пользу российского президента Владимира Путина. В частности, Эр-Рияд не идет навстречу Вашингтону и Лондону и не увеличивает добычу нефти, ссылаясь на обязательства перед ОПЕК+.