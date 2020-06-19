Россия начала поставку вагонов для Египетских железных дорог
Первая партия пассажирских вагонов отправилась для нужд Египетских национальных железных дорог (ЕНЖД). Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на дирекцию по внешним связям и корпоративным коммуникациям «Трансмашхолдинга».
В холдинге уточнили, что сумма контракта с египетской компанией составила более миллиарда евро. Первая партия груза будет доставлена в конце июня.
Начальник отдела по связям с общественностью холдинга Анна Шилина рассказала, что «приобретение 1300 пассажирских вагонов — крупнейшая покупка в истории ЕНЖД».