Россия начала поставку вагонов для Египетских железных дорог

В холдинге уточнили, что сумма контракта с египетской компанией составила более миллиарда евро. Первая партия груза будет доставлена в конце июня.

Начальник отдела по связям с общественностью холдинга Анна Шилина рассказала, что «приобретение 1300 пассажирских вагонов — крупнейшая покупка в истории ЕНЖД».