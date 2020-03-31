Россия начала помогать США в борьбе с коронавирусом. Это пример всей Европе

Россия отправила самолеты с медицинскими принадлежностями США. Помощь в борьбе с коронавирусом — хороший пример другим странам. Несмотря на дружественные меры, отношения между Москвой и Вашингтоном теплее не станут.

«Вряд ли это повлияет на взаимоотношения России и США, но это позволит все-таки России позиционироваться как страна, которая никогда ни с кем не ссорилась, не выстраивала концепцию врагов вокруг себя и не проявляла бездумность. Россия — это прежде всего духовность, свобода и независимость», — сказал «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он добавил, что Россия всегда готова прийти на помощь любому в случае трудности, даже если речь идет о враге. Примеры этому были как раньше, так и сейчас.

«Понятно, что наша помощь сегодня Соединенным Штатам не решит глобальную проблему в целом, которую они испытывают, но это говорит о том, что и другие страны, которым подает пример Россия, должны быть в такой парадигме человеческих взаимоотношений, когда поддержка, пусть даже малая, всегда нужна», — отметил сенатор.

Действия российских властей не спасут целые штаты, но смогут сохранить жизнь хотя бы нескольким сотням человек, живущим в США. Такие шаги уже очень важны, уверен Клинцевич.

«Это очень большой пример Европе, которая сегодня исходя из возникшей проблемы на своем внутреннем европейском рынке потеряла всякую духовность, экономические связи, человечность и взаимоподдержку», — добавил он.

За последнее время страны отгородились друг от друга и начали игнорировать мольбы о помощи. Для Европы это стало очень серьезным звоночком, связанным с ее будущим существованием.

Я сегодня очень сложно представляю, вот в эти дни, их дальнейшее совместное развитие, потому что каждый из них в трудную годину вместо того, чтобы держать друг друга за руки, начал решать проблемы по одиночке. Это значит, что проиграют все Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Россия же, наоборот, протягивает руку помощи. Страна имеет возможность помочь, а власти создали все условия и приняли заранее необходимые меры, чтобы не допустить широкого распространения инфекции.

«Сегодня даже люди, находящиеся на уровне сплошного нигилизма, отлично понимают, что власть сегодня не перестраховывается. Она делает все для того, чтобы беда в наши дома не пришла, и говорит спокойно, уверенно и абсолютно логично, что людям нужно делать», — сказал Клинцевич.

Россияне понимают, что делают общее дело. Соблюдая необходимые рекомендации, они заботятся не только о близких, но и простых прохожих.

«Пример России — очень важный сигнал для всего мирового сообщества. Но я боюсь другого. Ситуация во многих странах запущенна так, что, возможно, через некоторое время, когда мы закроем свои проблемы, мы будем только заниматься тем, чтобы хоть как-то попытаться помочь странам», — заключил сенатор.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Россия и Китай прислали в США самолеты с медицинскими принадлежностями. Он назвал такой жест «очень милым».