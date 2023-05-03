03 мая 2023, 02:02
Россия начала побеждать в конфликте на Украине — генерал США
Генерал США Каволи: Россия выходит победителем из конфликта на Украине
Россия побеждает в развернувшемся на Украине конфликте. Такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи. Его слова привело издание «ОСН».
Военный отметил, что на Западе разрекламировали упадок и деградацию Вооруженных сил России, что на деле оказалось ложью и провокацией.
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«Большая часть российских военных не пострадала от этого конфликта», — сказал Каволи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет в контрнаступление «в ближайшие недели». Он также отметил, что возможные успехи ВСУ могут подтолкнуть стороны к переговорам. Вместе с тем, политик сказал, что украинская армия зашла в тупик, и поддержка Америки не очень ей помогает.
Тем временем российские военные стали замечать, что ВСУ стали чаще использовать орудия советской 152-миллиметровой артиллерии, а не натовской 155-миллиметровой. Это может означать нехватку современных боеприпасов, несмотря на активную помощь Запада.
США
Военные
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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