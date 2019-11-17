  • Россия начала передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе. Видео

    17 ноября 2019, 12:56

    Андрей Иванов

    Украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вышли из Керченской бухты в сопровождении береговой охраны. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Звезда». Корабли передадут Украине на якорной стоянке.

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    С момента задержания в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины стояли у пирса пограничного управления в Керченской бухте.

    Телеканал «Звезда» отдельно показал проход украинских кораблей под Крымским мостом.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Киеву предлагали забрать свои корабли. Россия лишь потребовала гарантию их сохранения в качестве вещественных доказательств.

    При этом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных кораблей находится на завершающем этапе.

    Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России. На требования сотрудников пограничной службы ФСБ экипажи не реагировали и совершали опасные маневры. Моряки уже вернулись на родину во время обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября 2019 года.