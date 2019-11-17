Россия начала передачу Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе. Видео

Помощник Зеленского заявил о финальной стадии получения кораблей от России Подробнее

С момента задержания в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины стояли у пирса пограничного управления в Керченской бухте.

Телеканал «Звезда» отдельно показал проход украинских кораблей под Крымским мостом.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Киеву предлагали забрать свои корабли. Россия лишь потребовала гарантию их сохранения в качестве вещественных доказательств.

При этом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных кораблей находится на завершающем этапе.

Российские пограничники задержали три военных корабля Украины в ноябре 2018 года. Они вошли в Керченский пролив без предупреждения и нарушили государственную границу России. На требования сотрудников пограничной службы ФСБ экипажи не реагировали и совершали опасные маневры. Моряки уже вернулись на родину во время обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября 2019 года.