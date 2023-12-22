Мир 22 декабря 2023, 05:09 Россия начала готовиться к завершающему этапу СВО Sohu: РФ готовится к завершающему этапу спецоперации, Запад Украине не поможет РИА «Новости»

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Россия готовится провести окончательный этап специальной военной операции на Украине. Итоги всех принятых решений будут известны в конце декабря. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Авторы материала отметили, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы и дальше использовать Украину в противостоянии с Россией, но демократы и республиканцы пока не смогли договориться о выделении дополнительных средств для поддержки Украины.

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«Можно предположить, что этот конфликт скоро закончится, и максимум к концу декабря, после того как Украине придет последний пакет помощи, российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации. <…> Посмотрим, сколько еще продержатся ВСУ», — пояснили они.

При этом китайские аналитики сомневаются, что Украина выстоит без поддержки американцев.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе сообщил, что потери украинской армии за шесть месяцев на всех направлениях составили почти 160 тысяч человек. По его словам, за этот же период ВСУ потеряли свыше трех тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.