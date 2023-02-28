Мир 28 февраля 2023, 15:53 Россия на встрече глав МИД «двадцатки» в Нью-Дели раскроет причины мировых проблем МИД: Россия на встрече «двадцатки» назовет зачинщиков проблем в мировой политике РИА «Новости»

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Россия на встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели раскроет зачинщиков проблем в мировой политике и экономике. Об этом сообщили в опубликованном заявлении МИД РФ.

«В ходе очередной встречи глав внешнеполитических ведомств намерены твердо и открыто заявить о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике», — уточнили в ведомстве.

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Россия на встрече намерена коснуться и расследования терактов на «Северных потоках».

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В заявлении подчеркнули, что мир лишился несущей конструкции международного права. Один из свидетельств этого — грубое нарушение Минских соглашений.

Ранее МИД предупредил об обратном эффекте нового пакета санкций Евросоюза. Новые ограничения только усилят зависимость Евросоюза от прямых конкурентов и укрепят отторжение Запада. Авторы рестрикций остались в одиночестве — большинство стран мира не поддержали антироссийские санкции.