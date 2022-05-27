«Россия, мы с тобой». Китайцы зажгли над Амуром надпись в поддержку РФ
В Китае решили поддержать россиян яркой надписью
Китайцы решили выразить поддержку России и ее жителям. В городе Хэйхэ они осветили небо яркой надписью. Видео появилось в социальных сетях.
Сверкающий слоган «Россия, мы с тобой» над Амуром увидели в Благовещенске.
Китай не раз заявлял, что против попыток изолировать отдельные страны под любым предлогом. В МИД страны недавно призвали НАТО и ЕС начать с Россией всеобъемлющий диалог. Глава ведомства Ван И назвал политику грубой силы серьезной угрозой безопасности.
Китайские СМИ отмечали, что кризис на Украине коренным образом изменит современное мироустройство.