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    27 мая 2022, 02:59

    «Россия, мы с тобой». Китайцы зажгли над Амуром надпись в поддержку РФ

    В Китае решили поддержать россиян яркой надписью

    Александра Ломейко

    Китайцы решили выразить поддержку России и ее жителям. В городе Хэйхэ они осветили небо яркой надписью. Видео появилось в социальных сетях.

    Сверкающий слоган «Россия, мы с тобой» над Амуром увидели в Благовещенске.

    Китай не раз заявлял, что против попыток изолировать отдельные страны под любым предлогом. В МИД страны недавно призвали НАТО и ЕС начать с Россией всеобъемлющий диалог. Глава ведомства Ван И назвал политику грубой силы серьезной угрозой безопасности.

    Китайские СМИ отмечали, что кризис на Украине коренным образом изменит современное мироустройство.