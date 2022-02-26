Россия может зеркально ответить на вопрос закрытия авиасообщения Европой

Авиавласти России собираются принимать те же санкции в отношении стран, которые запретили или запретят полеты над своей воздушной территорией. Об этом сообщил источник в Минтрансе.

«Будем закрывать (воздушное пространство — прим. ТАСС) всем, кто закрыл для нас, зеркально», — рассказал он.

По данным ТАСС, такое решение уже приняли Болгария, Чехия и Польша. Позже такое же намерение выразила Румыния. Также о возможном закрытии воздушного пространства сообщили Латвия, Литва и Эстония. По некоторым данным, Латвия уже закрыла небо для РФ.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что россиянам не следует паниковать из-за возможной блокировки карт Visa и Mastercard. Он также посоветовал не торопиться снимать наличные.

По его словам, в России исправно работает так называемая национальная система платежных карт. Поэтому внутри страны карты попавших под санкции банков все равно будут работать.