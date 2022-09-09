Россия задумалась об увеличении закупок топлива из Белоруссии — СМИ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Россия задумалась об увеличении закупок топлива из Белоруссии — СМИ «Коммерсант»: Россия запланировала увеличить закупки топлива из Белоруссии freepik

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Россия может увеличить закупки белорусского топлива — инициативу обсуждают в Минфине и Минэнерго РФ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы испытывают проблемы со сбытом, которые обострились после прекращения отправки топлива на Украину.

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Белоруссия до спецоперации обеспечивала 45% импорта бензина и 37% импорта дизельного топлива на Украину. Россия планирует расширить импорт, чтобы поддержать белорусскую нефтепереработку в условиях санкций, пояснили собеседники издания.

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Трудности с поставками белорусского топлива возникли еще в 2021 году, когда Евросоюз и США ввели санкции после экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска.

К весне 2022 года загрузка двух крупных нефтеперерабатывающих заводов — Мозырского и Новополоцкого — уменьшилась вдвое, приблизительно до 14 и 12 тысяч тонн нефти в день соответственно.

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