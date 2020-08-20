Россия может стать лидером по экспорту пшеницы в 2020 году. В этом поможет засуха

По информации издания, российскую пшеницу покупают Северная Африка и Египет. Жаркая летняя погода сказалась на состоянии европейских полей. Так, во Франции урожай сократился вдвое. При этом именно Франция является крупнейшим поставщиком зерновых.

Как отметило Министерство сельского хозяйства США, российский экспорт зерна в 2020 году вырастет на 10%. Станет больше объем поставок на Ближний Восток и в Северную Африку — традиционные рынки Европы. Уже сейчас более 100 стран закупают зерно из России.

Экспорт также увеличат Канада и Австралия на фоне плохой урожайности в ЕС. Австралийское правительство рассчитывает увеличить производства на 76% — до 26,7 миллиона тонн. Кроме того, Канада может побить рекорд 1990-х годов.

В середине июля National Interest сообщил, что Россия может начать контролировать 20% мирового экспорта зерна к 2028 году. По словам автора статьи, это произойдет из-за глобального потепления, которое сыграет на руку российским производителям.