Россия может расторгнуть договор с Финляндией о Сайменском канале

Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор с Финляндией об аренде пограничного Сайменского канала, если страна вступит в НАТО. Об этом ИА НСН сообщил заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала «ответные меры» на вступление Финляндии в альянс. Ранее сообщалось, что Россия может пересмотреть договор об аренде канала. По словам Сурмы, Россия готова пойти на любые меры.

Между Россией и Финляндией 1300 километров границы. Возникает проблема в обеспечении безопасности. Процедура расторжения договоров может занимать разное время. При этом парламент в России как законодательный орган имеет некий функционал по принятию решений в отношении международных договоров и соглашений. Также есть нюансы, связанные с самим договором. Если он допускает одностороннее расторжение, то, в принципе, ничего не мешает России это сделать», — считает эксперт.

Сайменский канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом. «Утро.ру» напомнило, что Финляндия арендует его российский участок до 2063 года.